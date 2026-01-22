Военные США не подготовлены к операциям в Арктике.
Военнослужащие США испытывают серьезные проблемы при проведении операций в арктических условиях и уступают в подготовке североевропейским союзникам по НАТО. Об этом сообщает одна из британских газет.
По данным The Times, на учениях Североатлантического альянса Joint Viking, прошедших в марте 2025 года на севере Норвегии, представители США столкнулись со значительными трудностями. Согласно изданию, организаторам маневров даже пришлось просить финских резервистов, исполнявших роль условного противника, «поддаваться» американским военным.
Источник газеты также отметил зависимость США от североевропейских союзников, в частности от Финляндии, в вопросе строительства ледоколов, критически важных для работы в Арктике. «Европейцы обладают необходимым опытом. Если [президент США Дональд] Трамп хочет защитить регион, то он идет по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников», — подчеркнул он.
Ранее эксперт Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что роль Арктики в сферах торговли и безопасности продолжает возрастать. При этом Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, остается ключевым объектом интереса, на который также претендуют США, передает «Царьград».