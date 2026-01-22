Ричмонд
ФСБ раскрыла мошенничество с нацпроектом в Пермском крае

Фигурант признал вину и возместил ущерб, но судить его всё равно будут.

ФСБ выявила мошенничество при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Пермском крае, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идёт об индивидуальном предпринимателе, который в начале 2025 года заключил с администрацией Пермского муниципального округа контракт на снос зданий и утилизацию всего, что от них осталось, на специальном полигоне. Объекты он снёс, а вот утилизировать ничего не стал, хотя и отчитался о полностью проделанной работе.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, а расследовали дело в Пермском межрайонном следственном отделе краевого СУ СК РФ. По версии следствия, ущерб бюджету округа от действий бизнесмена превысил 430 тысяч рублей.

Расследование завершено, дело направили в суд. За мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) грозит до шести лет лишения свободы. Предприниматель полностью признал вину и уже компенсировал ущерб.