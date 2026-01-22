ФСБ раскрыла мошенничество с нацпроектом в Пермском крае

Речь идёт об индивидуальном предпринимателе, который в начале 2025 года заключил с администрацией Пермского муниципального округа контракт на снос зданий и утилизацию всего, что от них осталось, на специальном полигоне. Объекты он снёс, а вот утилизировать ничего не стал, хотя и отчитался о полностью проделанной работе.