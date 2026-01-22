Омское «ЗМК Мост» наказали за ж/д-инцидент с пятью вагонами

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду, 21 января 2026 года, привела данные о проверке соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в отношении омского ООО «ЗМК Мост». В надзорных органах отметили, что поводом для нее стал инцидент на ж/д-путях в ноябре 2025 года.
«Установлено, что в ноябре 2025 года на путях необщего пользования, примыкающих к железнодорожной станции Пламя Западно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение 5 вагонов с их повреждением по причине несоблюдения требований закона при организации маневровых работ», — обозначены обстоятельства случившегося в публикации.
Также утверждается, что представители коммерческой организации своевременно не оповестили об инциденте «профильную» контролирующую структуру.
Обозначено, что по итогам проверки должностное лицо «ЗМК Мост» привлечено к дисциплинарной ответственности, а также стало фигурантом административных дел по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и «Непредставление сведений (информации)». Позиция ООО «ЗМК Мост» в связи со вмененными им нарушениями в официальной публикации не представлена.
Отметим, ООО «ЗМК Мост», образованное в 2017 году на базе завода металлоконструкций НПО «Мостовик», в последнее время фигурирует в медиапространстве в связи с предполагаемыми финансовыми затруднениями. Так, в конце 2025 года стало известно о блокировке ряда счетов организации в связи со сформировавшейся задолженностью. Летом 2025 года компанию намеревалось банкротить Межрайонное ИФНС № 7 по Омской области.