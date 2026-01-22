Омское «ЗМК Мост» наказали за ж/д-инцидент с пятью вагонами

Отметим, ООО «ЗМК Мост», образованное в 2017 году на базе завода металлоконструкций НПО «Мостовик», в последнее время фигурирует в медиапространстве в связи с предполагаемыми финансовыми затруднениями. Так, в конце 2025 года стало известно о блокировке ряда счетов организации в связи со сформировавшейся задолженностью. Летом 2025 года компанию намеревалось банкротить Межрайонное ИФНС № 7 по Омской области.