Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Трампа вызвал полицию после нападения на девушку в Лондоне

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон оказался в центре уголовной истории в Великобритании.

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон оказался в центре уголовной истории в Великобритании. По данным британских СМИ, он помог пострадавшей девушке, когда на нее напал бывший молодой человек.

Как следует из публикации, инцидент произошел в январе прошлого года в Лондоне. Девушка связалась с Бэрроном Трампом и сообщила о нападении со стороны 22-летнего Матвея Румянцева.

По версии самой пострадавшей, причиной вспышки агрессии стала ревность: молодой человек подозревал ее в симпатии к сыну американского лидера.

После звонка Бэррон Трамп, как утверждается, среагировал быстро и обратился в экстренные службы, передав информацию о происходящем. Позже девушка заявила, что именно это вмешательство сыграло ключевую роль.

Читайте также: В США заявили о финале кризиса на Украине после удара «Орешником».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше