Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон оказался в центре уголовной истории в Великобритании. По данным британских СМИ, он помог пострадавшей девушке, когда на нее напал бывший молодой человек.
Как следует из публикации, инцидент произошел в январе прошлого года в Лондоне. Девушка связалась с Бэрроном Трампом и сообщила о нападении со стороны 22-летнего Матвея Румянцева.
По версии самой пострадавшей, причиной вспышки агрессии стала ревность: молодой человек подозревал ее в симпатии к сыну американского лидера.
После звонка Бэррон Трамп, как утверждается, среагировал быстро и обратился в экстренные службы, передав информацию о происходящем. Позже девушка заявила, что именно это вмешательство сыграло ключевую роль.
Читайте также: В США заявили о финале кризиса на Украине после удара «Орешником».