Мужчина тайно снимал подругу голой и стал фигурантом уголовного дела

Житель британского графства Уилтшир оказался на скамье подсудимых после того, как несколько раз сфотографировал обнаженную подругу без ее согласия. Историю описало издание Wiltshire 999s.
По данным публикации, 35-летний Гарет Пьюзи предстал перед судом в Суиндоне 13 января. Женщина заявила, что с декабря 2023 года по март 2024-го мужчина делал снимки, когда она находилась без одежды, и не предупреждал об этом.
Фотографии случайно нашли сотрудники полиции. На тот момент Пьюзи проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, и содержимое телефона проверили во время обыска. По обвинению в изнасиловании его признали невиновным, но после обнаруженных кадров было возбуждено отдельное дело по статье о вуайеризме.
Сторона обвинения указала, что снимки делались без разрешения в месте, которое пострадавшая считала безопасным. Женщина также отметила, что произошедшее ударило по ее психологическому состоянию и усилило внутреннее напряжение.
В итоге суд назначил Пьюзи два года общественных работ. Кроме того, на пять лет его внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
