Мужчина тайно снимал подругу голой и стал фигурантом уголовного дела

Житель британского графства Уилтшир оказался на скамье подсудимых после того, как несколько раз сфотографировал обнаженную подругу без ее согласия.

По данным публикации, 35-летний Гарет Пьюзи предстал перед судом в Суиндоне 13 января. Женщина заявила, что с декабря 2023 года по март 2024-го мужчина делал снимки, когда она находилась без одежды, и не предупреждал об этом.

Фотографии случайно нашли сотрудники полиции. На тот момент Пьюзи проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, и содержимое телефона проверили во время обыска. По обвинению в изнасиловании его признали невиновным, но после обнаруженных кадров было возбуждено отдельное дело по статье о вуайеризме.

Сторона обвинения указала, что снимки делались без разрешения в месте, которое пострадавшая считала безопасным. Женщина также отметила, что произошедшее ударило по ее психологическому состоянию и усилило внутреннее напряжение.

В итоге суд назначил Пьюзи два года общественных работ. Кроме того, на пять лет его внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

