Полицейский выстрелил в колено сбежавшему из госпиталя в Ленобласти военному

По предварительной информации, 17 января военный из Гатчины попал в госпиталь и на следующий день самовольно покинул его. К поискам подключились полицейские после получения данных о том, что мужчина мог быть вооружен. Его обнаружили 20 января на окраине Коммунара с лезвием и перцовым баллончиком.