Полицейский выстрелил в колено сбежавшему из госпиталя в Ленобласти военному

В Ленинградской области полицейский выстрелил в колено военнослужащему, сбежавшему из госпиталя и оказавшему сопротивление при задержании. Об этом стало известно в среду, 21 января.
По предварительной информации, 17 января военный из Гатчины попал в госпиталь и на следующий день самовольно покинул его. К поискам подключились полицейские после получения данных о том, что мужчина мог быть вооружен. Его обнаружили 20 января на окраине Коммунара с лезвием и перцовым баллончиком.
На опубликованном в Сети видео мужчина с окровавленными руками отказывается подчиняться требованиям полиции, провоцируя их выстрелить. После того как он начал двигаться в сторону силовиков, один из сотрудников произвел выстрел в ногу. Военного обезвредили и надели наручники. Его мотивы пока неясны, передает издание 47news.
Под Черниговом украинские правоохранители задержали двух дезертировавших военных Вооруженных сил Украины и их подельницу, которые занимались заказными поджогами. Солдаты сбежали из 72-й бригады ВСУ около года назад. Чтобы заработать денег, они стали принимать заказы на поджоги домов, квартир и машин.