США готовят свержение власти в новой стране по принципу Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности для смещения действующего правительства Кубы к концу 2026 года. Об этом сообщает одна из американских газет со ссылкой на осведомленные источники.

США ищут людей в правительстве Кубы.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности для смещения действующего правительства Кубы к концу 2026 года. Об этом сообщает одна из американских газет со ссылкой на осведомленные источники.

«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года…» — пишет The Wall Street Journal (WSJ). Согласно публикации, американские власти воодушевлены опытом политического давления на правительство Николаса Мадуро в Венесуэле.

Ранее, 3 января, Дональд Трамп заявил о начале военной операции в Каракасе. В ходе нее были задержаны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Уже 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, где им были предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле. Оба вину не признали.

Исполняющей обязанности главы Венесуэлы была назначена Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. Как передает «Царьград», Трамп, комментируя события, указал, что временное управление страной переходит под контроль США.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
