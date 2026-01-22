США готовят свержение власти в новой стране по принципу Венесуэлы

США ищут людей в правительстве Кубы.
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности для смещения действующего правительства Кубы к концу 2026 года. Об этом сообщает одна из американских газет со ссылкой на осведомленные источники.
«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года…» — пишет The Wall Street Journal (WSJ). Согласно публикации, американские власти воодушевлены опытом политического давления на правительство Николаса Мадуро в Венесуэле.
Ранее, 3 января, Дональд Трамп заявил о начале военной операции в Каракасе. В ходе нее были задержаны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Уже 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, где им были предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле. Оба вину не признали.
Исполняющей обязанности главы Венесуэлы была назначена Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. Как передает «Царьград», Трамп, комментируя события, указал, что временное управление страной переходит под контроль США.