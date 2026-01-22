Крокодил утащил женщину к воде, её едва успели отбить полицейские

В индонезийском городе Таракан полицейские спасли женщину после нападения крокодила у водохранилища. О происшествии сообщили на официальном сайте полиции страны.
Инцидент произошел днем 19 января у водохранилища Персемаян. Женщина собирала на берегу траву для скота, когда на нее внезапно набросился крокодил.
По данным полиции, рептилия длиной около трёх метров схватила пострадавшую и потащила к воде.
Неподалеку в это время находились сотрудники отдела кадров полиции — они проводили занятия по физической подготовке. Услышав крики, силовики бросились к месту нападения и сумели заставить крокодила разжать челюсти.
Женщину доставили в городскую больницу на полицейском автомобиле. Сообщается, что она получила тяжелые травмы, включая перелом правой голени.
