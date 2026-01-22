Паника в Антарктиде: раскрыта судьба группы альпинистов на вулкане Сидли

В сети несколько дней обсуждали тревожные новости о группе из 12 россиян, якобы заблокированных непогодой на высоте 1500 метров на вулкане Сидли. Однако организаторы экспедиции дали официальный комментарий, раскрывающий реальную ситуацию. Aif.ru узнал, чем на самом деле обернулось экстремальное приключение на краю Земли.
Что произошло на горе Сидли.
21 января в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения, что российские альпинисты застряли на горе в Антарктиде и не могли продолжить движение из-за сложных погодных условий. Информация быстро разлетелась по сети, вызвав волну беспокойства.
По официальным данным, группа действительно столкнулась с суровыми антарктическими условиями, которые оказались тяжелее прогноза. Ясная погода резко сменилась облачной, а слабый ветер усилился до серьезных значений.
«В тяжёлых условиях, врать не буду, но всё хорошо», — отметил гид группы в видеообращении.
Большую часть маршрута команда преодолевала при крайне низкой видимости, ориентируясь исключительно по приборам. Несмотря на это, программа была выполнена полностью и без происшествий. Группа не просто спустилась в базовый лагерь, но и уже готовилась к вылету обратно в цивилизацию.
«Все хорошо, все спустились, сходили на гору… Завтра уже будем в Пунта-Аренасе», — сообщил гид.
Организаторы экспедиции — известный Клуб 7 Вершин — сообщили, что участники восхождения завершили маршрут в штатном режиме и вернулись в лагерь.
«Никто не застрял, всё хорошо. Не надо собирать и распространять слухи, сплетни», — ответили aif.ru в клубе.
Кто руководил экспедицией.
Безопасность и успех в таких предприятиях целиком зависят от опыта проводников. Команду на вулкан Сидли вели два опытных российских гида.
Александр Дорожуков — горный гид с 2002 года, занимающийся альпинизмом с 12 лет. В его активе более 250 восхождений на вершины Кавказа, а также опыт на Килиманджаро, Аконкагуа и массиве Винсон. Его знание гор — гарантия для любого участника.
Артём Ростовцев — мастер спорта по альпинизму, четырежды покоривший Эверест. Он имеет уникальный опыт работы в проекте «Семь вершин», восходил на Денали, Карстенз и сам вулкан Сидли, а также является профессиональным спортсменом в скайраннинге. Под руководством таких специалистов риски сведены к минимуму.
Что известно о вулкане Сидли.
Именно географическая удаленность и климат делают Сидли одним из сложнейших объектов программы «Семь вулканов». Это высочайший вулкан Антарктиды (4285 метров), потухший щитовой гигант с пятикилометровой кальдерой.
Впервые описанный в 1930-х годах, он был покорен лишь в 1990-м. С тех пор восхождения на него можно пересчитать по пальцам. Суровая, нестабильная погода, полная изоляция и необходимость в идеальной логистике делают Сидли вызовом даже для самых опытных альпинистов мира.
Где сейчас находятся альпинисты.
На текущий момент вся группа российских альпинистов находится в безопасности. Они завершили восхождение по программе, спустились в основной лагерь и, как планировалось, готовятся к вылету в чилийский Пунта-Аренас.
Российские альпинисты доказали, что даже в условиях, тяжелее прогноза опыт, подготовка и хладнокровие приводят к цели.