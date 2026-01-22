Паника в Антарктиде: раскрыта судьба группы альпинистов на вулкане Сидли

Впервые описанный в 1930-х годах, он был покорен лишь в 1990-м. С тех пор восхождения на него можно пересчитать по пальцам. Суровая, нестабильная погода, полная изоляция и необходимость в идеальной логистике делают Сидли вызовом даже для самых опытных альпинистов мира.