Верховный суд отменил 20-летний приговор по делу об убийстве заммэра Новосибирска

Верховный суд России отменил приговор бывшему военнослужащему Александру Каталицкому, который 20 лет назад был осужден на 14 лет колонии за убийство заместителя мэра Новосибирска Игоря Белякова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается в сообщении, после вступления приговора в силу появились новые сведения о возможной непричастности Каталицкого к преступлению и о совершении убийства другими лицами. Эти обстоятельства, установленные в ходе нового расследования, не могли быть учтены ранее и стали основанием для отмены судебных решений.

— Судебная коллегия по уголовным делам ВС России пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, — говорится на сайте суда.

Дело возвращено прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. Игорь Беляков был застрелен в августе 2001 года на трассе под Новосибирском. Каталицкий, задержанный в 2005 году, в суде отказался от ранее данных признательных показаний и настаивал на своем алиби, передает ТАСС.

11 декабря первый апелляционный суд отменил приговор Сергею Браженскому, известному как Рамс, по делу о его участии в преступной иерархии и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.