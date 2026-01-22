Верховный суд отменил 20-летний приговор по делу об убийстве заммэра Новосибирска

Как отмечается в сообщении, после вступления приговора в силу появились новые сведения о возможной непричастности Каталицкого к преступлению и о совершении убийства другими лицами. Эти обстоятельства, установленные в ходе нового расследования, не могли быть учтены ранее и стали основанием для отмены судебных решений.