Гособвинение просит три года колонии экс-руководителю УК мэрии Кургана Гурьеву

Прокуратура запросила реальный срок по делу курганской УК «Прометей».
Прокуратура запросила реальный срок лишения свободы для бывшего руководителя курганской управляющей компании «Прометей» Антона Гурьева. Мужчину судят по делу о злостном неисполнении решений судов и оказание небезопасных услуг компанией из структуры администрации Кургана. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«По уголовному делу Гурьева прошли прения сторон. Прокуратура запросила три года лишения свободы для бывшего руководителя “Прометея”», — сообщили источники.
Редакция обратилась за комментариями к адвокату Гурьева. Защитник подтвердил требования гособвинителя и отметил, что настаивает на оправдании бывшего сотрудника управкомпании.
Суд на Гурьевым начался в ноябре 2024 года. Мужчине предъявили обвинение, что в пору его временного руководства «Прометеем» на протяжении полугода, компанией было не выполнено 28 решений судов. Также якобы бездействие сотрудников компании привело к получению травмы ребенком в одном из обслуживаемых домов. Сам Гурьев вину не признавал.