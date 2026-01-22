Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гособвинение просит три года колонии экс-руководителю УК мэрии Кургана Гурьеву

Прокуратура запросила реальный срок лишения свободы для бывшего руководителя курганской управляющей компании «Прометей» Антона Гурьева. Мужчину судят по делу о злостном неисполнении решений судов и оказание небезопасных услуг компанией из структуры администрации Кургана. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

Прокуратура запросила реальный срок по делу курганской УК «Прометей».

Прокуратура запросила реальный срок лишения свободы для бывшего руководителя курганской управляющей компании «Прометей» Антона Гурьева. Мужчину судят по делу о злостном неисполнении решений судов и оказание небезопасных услуг компанией из структуры администрации Кургана. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«По уголовному делу Гурьева прошли прения сторон. Прокуратура запросила три года лишения свободы для бывшего руководителя “Прометея”», — сообщили источники.

Редакция обратилась за комментариями к адвокату Гурьева. Защитник подтвердил требования гособвинителя и отметил, что настаивает на оправдании бывшего сотрудника управкомпании.

Суд на Гурьевым начался в ноябре 2024 года. Мужчине предъявили обвинение, что в пору его временного руководства «Прометеем» на протяжении полугода, компанией было не выполнено 28 решений судов. Также якобы бездействие сотрудников компании привело к получению травмы ребенком в одном из обслуживаемых домов. Сам Гурьев вину не признавал.