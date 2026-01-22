Гособвинение просит три года колонии экс-руководителю УК мэрии Кургана Гурьеву

Суд на Гурьевым начался в ноябре 2024 года. Мужчине предъявили обвинение, что в пору его временного руководства «Прометеем» на протяжении полугода, компанией было не выполнено 28 решений судов. Также якобы бездействие сотрудников компании привело к получению травмы ребенком в одном из обслуживаемых домов. Сам Гурьев вину не признавал.