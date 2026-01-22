В Братске 22-летняя пешеход попала под колеса иномарки и погибла

Вечером 21 января в Братске произошла смертельная авария. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» ехал по улице Енисейская жилого района Гидростроитель.
— Там он сбил девушку, которая шла по дороге, — уточнили в полиции.
Местная жительница получила серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате аварии 22-летняя местная жительница получила серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Поэтому пострадавшая умерла до приезда скорой помощи. Теперь автоинспекторы проводят проверку и выясняют причины случившегося.
