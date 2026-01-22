Четверо погибли в ДТП: власти Мангистауской области сообщили о состоянии пострадавших

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. Акимат Мангистауской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло в ночь на 16 января на автодороге Актау — Бейнеу.
Ранее Минтранс Казахстана рассказал о гибели четырех человек в дорожно-транспортном происшествии. Пассажирский автобус, в котором находились 50 человек, опрокинулся на трассе.
В результате 42 пострадавших в ДТП были доставлены в Бейнеускую многопрофильную центральную районную больницу.
На данный момент лечение проходят семеро пострадавших, остальные после полученной помощи отправлены домой. 21 января их навестил аким региона Нурдаулет Килыбай.
«По информации врачей, состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Глава региона дал поручения по обеспечению своевременного и качественного лечения», — сообщил акимат.
Также аким посетил семьи граждан, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия.
После ДТП в район были направлены высококвалифицированные медицинские специалисты, а при местных исполнительных органах создали экстренный штаб для координации необходимых действий.