Тело опознали: когда найденного в Босфоре Свечникова вернут в Россию

«Мы ждем, когда его привезут в Россию. Думаю, что долго Николая там не продержат. За все время нашего общения он был во многом моим ориентиром и стал мне старшим братом, я всегда мог спросить его совета, хоть и редко слушал их. Я всегда знал, что он чувствует и что скрывается за его огромностью и внешней брутальностью. Это был невероятно мягкий внутри человек, но в тоже время это был самый пробивной человек, которого я знал», — рассказал Жмакин.