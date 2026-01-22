Тело опознали: когда найденного в Босфоре Свечникова вернут в Россию

Тело пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова обнаружили 20 января. 29-летний мужчина пропал еще в августе 2025 года.
Тело нашли в районе Кюрюмше в Бешикташе во время работ по очистке моря, в пяти километрах от места старта летнего заплыва в районе острова Галатасарай в Босфоре.
На следующий день после страшной находки, 21 января, родители опознали Свечникова.
Друзья и родственники рассказали aif.ru, когда тело российского пловца доставят в Россию, а также сообщили, как планируют наказать организаторов заплыва.
Опознание и ДНК-экспертиза.
21 января родители Свечникова впервые за пять месяцев увидели сына. Тело мужчины в костюме для плавания из пролива извлекла морская полиция Турции.
В день обнаружения тела на опознание приехала родственница Свечникова — Алена Караман. Однако ее не пустили. Женщина живет в Турции, поэтому смогла первой приехать на опознание.
«20 января, к сожалению, не допустили на опознание тела. Нужно было дождаться родителей», — сообщила она.
Прибывшие в Турции родители Свечникова сразу узнали в погибшем своего сына. Эту информацию в беседе с aif.ru подтвердил и друг пловца Николай Жмакин.
«Родственники опознали Николая, делают ДНК-экспертизу», — сказал Жмакин.
Строили планы и мечтали отметить его 30-летие за границей.
Друг погибшего Свечникова рассказал, что до сих пор не может поверить в произошедшее.
«Мы ждем, когда его привезут в Россию. Думаю, что долго Николая там не продержат. За все время нашего общения он был во многом моим ориентиром и стал мне старшим братом, я всегда мог спросить его совета, хоть и редко слушал их. Я всегда знал, что он чувствует и что скрывается за его огромностью и внешней брутальностью. Это был невероятно мягкий внутри человек, но в тоже время это был самый пробивной человек, которого я знал», — рассказал Жмакин.
Мужчина добавил, что всегда мог положиться на Николая.
«У нас было много планов. Мы думали осенью вместе заниматься бизнесом, съездить отдохнуть, отметить его 30-летие в другой стране. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Мы общались ровно половину его жизни, практически каждый божий день…» — добавил он.
У Свечникова также остались жена и маленький сын. Спортсмен за пару недель до рокового заплыва через Босфор отметил с супругой первую годовщину свадьбы.
Организаторы заплыва готовятся к новым соревнованиям.
Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа прошлого года. Он был одним из 2800 пловцов, которые стартовали на дистанции около 6,5 км. Николай спрыгнул в воду с корабля, однако до финиша так и не добрался. Его потеряли из виду примерно через 500−600 метров после старта.
Организаторы соревнований заметили пропажу пловца лишь спустя восемь часов.
По словам друзей и родственников спортсмена, организаторы заплыва никак не помогали им в поисках Свечникова.
«Семья будет добиваться того, чтобы организаторов привлекли к ответственности. Сейчас они занимаются организацией нового заплыва. При этом они никак не помогали в поисках Николая. Пусть это будет предостережением для всех наших соотечественников», — сказал Жмакин.
Сейчас организаторы готовятся к очередному заплыву, который состоится в августе 2026 года.
Ранее чемпион Безрученко сообщил, что причиной трагедии Свечникова в Босфоре мог стать тромб.