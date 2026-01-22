Ричмонд
Режим повышенной готовности ввели после обрушения ТЦ в Новосибирске

Здание было построено без разрешительных документов.

Источник: НДН.ИНФО

Вчера завершилась спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе, однако разбор завалов продолжится.

Городская комиссия приняла решение о введении локального режима повышенной готовности для профильных служб. Определён комплекс первоочередных мер. Здание отключено от инженерных сетей, территория остаётся оцепленной. Ведётся непрерывный мониторинг состояния конструкций и окружающей местности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«К несчастью, в результате произошедшего погиб человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Двух человек удалось спасти», — написал градоначальник.

В ликвидации последствий были задействованы свыше 350 специалистов и 70 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.

