Режим повышенной готовности ввели после обрушения ТЦ в Новосибирске

Городская комиссия приняла решение о введении локального режима повышенной готовности для профильных служб. Определён комплекс первоочередных мер. Здание отключено от инженерных сетей, территория остаётся оцепленной. Ведётся непрерывный мониторинг состояния конструкций и окружающей местности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.