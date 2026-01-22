Детектив предостерег девушек от публикации своих откровенных фото в Сети

Модель OnlyFans из Белоруссии, 23-летняя Валерия, пропала в Таиланде. Родные опасаются, что девушку могли продать в рабство в Мьянму. Сообщения от близких в мессенджерах отмечаются как прочитанные, что может указывать на то, что ее телефон находится в чьих-то руках.
Частный детектив Оганес Бабаджанян в разговоре с aif.ru ответил на вопрос о том, подверждены ли авторы фото на OnlyFans более высокому риску похищения за границей.
«Вариаций рисков может быть множество. Это может быть не только шантаж, связанный с фото с тематикой интима или оголенных частей тела. У кого насколько хватит фантазии. Противник в условиях СВО тоже может использовать вполне обычные фотографии для разных целей», — сказал детектив.
Также Бабаджанян не исключил, что телефон пропавшей белорусской модели в Таиланде мог оказаться в руках злоумышленников, которые читают сообщения в мессенджерах от родных и близких и не отвечают на них.