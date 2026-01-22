Боты начали воровать доступ к Госуслугам под видом бонусов маркетплейсов

По данным специалистов, злоумышленники создают ботов, которые выдают себя за «официальный сервис» партнерских программ. Пользователям обещают заработок с покупок, бонусы или доступ к «эксклюзивным акциям». В описаниях используются слова, связанные с реферальными ссылками, названия реальных брендов и даже переходы на настоящие сайты торговых площадок — чтобы усыпить бдительность.