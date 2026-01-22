Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руины остались на месте ТЦ: в Новосибирске продолжается разбор рухнувшего здания — 18 жутких фото с места работ

21 января Новосибирск потрясла страшная новость — рухнул торговый центр, внутри которого находились люди. Сегодня на месте здания трудятся силовики и спасатели, идет разбор завалов.

18

Все произошло неожиданно, сообщали очевидцы: все затрещало, загремело, и произошел обвал. Больших жертв чудом удалось избежать — в этом происшествии, к сожалению, погиб один человек и двое пострадали. По делу об обрушении задержан собственник торгового центра.

Причиной, по которой могло развалиться здание, может быть скопившийся на крыше снег. После трагедии мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести внеплановую проверку соблюдения требований к содержанию кровель и своевременной очистке их от снега.