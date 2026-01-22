Руины остались на месте ТЦ: в Новосибирске продолжается разбор рухнувшего здания — 18 жутких фото с места работ

18
Все произошло неожиданно, сообщали очевидцы: все затрещало, загремело, и произошел обвал. Больших жертв чудом удалось избежать — в этом происшествии, к сожалению, погиб один человек и двое пострадали. По делу об обрушении задержан собственник торгового центра.
Причиной, по которой могло развалиться здание, может быть скопившийся на крыше снег. После трагедии мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести внеплановую проверку соблюдения требований к содержанию кровель и своевременной очистке их от снега.