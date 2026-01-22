Руины остались на месте ТЦ: в Новосибирске продолжается разбор рухнувшего здания — 18 жутких фото с места работ

Все произошло неожиданно, сообщали очевидцы: все затрещало, загремело, и произошел обвал. Больших жертв чудом удалось избежать — в этом происшествии, к сожалению, погиб один человек и двое пострадали. По делу об обрушении задержан собственник торгового центра.