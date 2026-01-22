Готовившего теракт в отделе полиции в Уфе заключили под стражу

В Уфе Кировский районный суд избрал меру пресечения уроженцу одной из стран Центральной Азии, вместе с подельником готовившему теракт в отделе полиции столицы Башкирии. Главаря, оказавшего сопротивление, нейтрализовали сотрудники ФСБ.
Задержанного обвиняют в участии в деятельности запрещенной на территории России организации, признанной террористической, и приготовлении к совершению теракта группой лиц.
«Суд оценил представленные материалы, согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию. Его заключили под стражу на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта», — прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов РБ.