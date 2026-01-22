Готовившего теракт в отделе полиции в Уфе заключили под стражу

«Суд оценил представленные материалы, согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию. Его заключили под стражу на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта», — прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов РБ.