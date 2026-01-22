Маляр вагоноремонтной компании умер под Новосибирском в первый рабочий день

В Новосибирске 3 января — на предприятии ООО «Вагоноремонтная компания “Купино” произошёл трагический инцидент. В свой первый рабочий день после допуска к самостоятельной работе умер 34-летний маляр.
Сотрудник выполнял задание по нанесению надписей на тележку грузового вагона с использованием трафарета. Около 23:20, завершив работу, он сел на скамью и сообщил подошедшим бригадиру и мастеру участка о резком ухудшении самочувствия. После этого мужчина потерял сознание и упал.
Несмотря на оперативный вызов, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.
«В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. В рамках расследования проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — сообщил Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Загузин С. В.
При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.