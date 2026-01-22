Маляр вагоноремонтной компании умер под Новосибирском в первый рабочий день

Сотрудник выполнял задание по нанесению надписей на тележку грузового вагона с использованием трафарета. Около 23:20, завершив работу, он сел на скамью и сообщил подошедшим бригадиру и мастеру участка о резком ухудшении самочувствия. После этого мужчина потерял сознание и упал.