В Новосибирске возбудили дело после обрушения ТЦ: кровля не выдержала вес снега и рухнула

СК предъявит обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 21 января обрушился торговый центр. Как стало известно, объект был самостроем. Крыша здания не выдержала вес снега и рухнула. В связи с этим СК намерен предъявить обвинение собственнику торгового центра. Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сообщается, что уголовное дело уже возбуждено. Кроме того, известно, что площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Торговый центр включал в себя два этажа.

«В ходе предварительной проверки выяснилось, что здание было самостроем. И по всем правилам не должно было быть возведено. Не исключено, что по завершении осмотра места ЧП следователи могут переквалифицировать статью обвинения на более суровую», — говорится в материале.

Ранее власти региона уведомили о наличии жертв в результате обрушения ТЦ. Пострадавший скончался прямо в машине скорой помощи. Всего из-под завалов здания были вызволены три человека.