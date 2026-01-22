Первую продали на органы: в Тае бесследно пропала вторая белорусская модель

Белорусская модель и блогер, 22-летняя Валерия К. из Пинска, таинственно исчезла на Пхукете. В последний раз девушка выходила на связь с подругой 13 января, после чего родные не получили от нее ни слова.
Сообщения от близких отмечаются в мессенджерах как прочитанные. В соцсетях Валерии нет обновлений. Родные бьют тревогу.
Могла попасть в рабство.
В 2023 году Валерия переехала в Паттайю. Девушка зарабатывала продажей своих фото и подрабатывала организацией вечеринок. В своих соцсетях она обозревала тусовки, рассказывала о тайской еде и своих гастрономических приключениях — например, как пробовала мясо акулы.
Осенью 2025 года белоруска перебралась на Пхукет. По словам друзей, в последнее время девушка стала общаться с сомнительными людьми. Раньше она никогда полностью не обрывала контакт с близкими.
Друзья опасаются, что Леру взяли в рабство, как осенью 2025 года произошло с другой девушкой из Белоруссии, 27-летней Верой Кравцовой.
История Веры Кравцовой.
История Веры Кравцовой, увы, завершилась трагично. Девушка отправилась в Таиланд, чтобы работать моделью, но в итоге ее продали на органы.
Вместо участия в модных показах 27-летнюю Кравцову вывезли в Мьянму и заставили работать в сфере онлайн-мошенничества. Связь с ней оборвалась 4 октября. Родные позже получили сообщение с требованием о выкупе в $500 тысяч, в противном случае злоумышленники обещали ее убить.
Позже от похитителей пришло сообщение о том, что Вера умерла, а ее тело уже кремировали. Родные добивались возвращения праха на родину.
Игра похитителей вдолгую.
Частный детектив Оганес Бабаджанян в разговоре с aif.ru проанализировал ситуацию и сказал, что может происходить с пропавшей Валерией и могла ли она попасть в рабство.
«Если перед исчезновением девушка только писала, то это может быть не она. Те, кто говорил, что она выходила на связь, должны знать почерк человека, понимать, она перед ними или нет. Если вы не говорили с ней по видеосвязи, не слышали ее голос, то здесь только 2−3% вероятности из 100%, что писала точно она. Я бы придал этому значение», — сказал детектив.
По его словам, если девушка все-таки попала в рабство, то люди, которые ее похитили, могут «играть вдолгую».
«Чем дольше ты тянешь историю, что с пропавшей все хорошо, она на связи, тем больше в дальнейшем ее близкие готовы пойти на те условия, которые выставляют им жулики. Если, грубо говоря, родным в один день позвонят и скажут: “Здравствуйте, нам нужно несколько миллионов долларов”, то они могут обратиться сразу в полицию. А когда жулики играют вдолгую, когда проходит месяц, два, три, у людей начинает боль усиливаться, они готовы отдать все, дома, машины, квартиры, лишь бы увидеть родного человека. Это грамотный психологический шаг со стороны злоумышленников: давать маленькие надежды, чтобы потом по-крупному обозначить свою позицию», — добавил Бабаджанян.
Все хорошо, я не в рабстве.
Белорусские СМИ под видом интересующихся людей написали Валерии в соцсетях, где она ответила, что сообщения о якобы ее похищении — ложь.
«Со мной все хорошо, я не в рабстве. Я не знаю, откуда взялась эта информация. Мне кажется, кто-то на меня точит зуб. Ведь иначе объяснить то, что информация появилась и так разлетелась за пару часов, я не могу», — написала Валерия.
Валерия не сообщила, где точно сейчас находится. Учитывая, что ответ с аккаунта девушки пришел в мессенджерах, это может подтверждать версию детектива Бабаджаняна о том, что телефон находится не в руках пропавшей. На связь с родными она пока так и не вышла.