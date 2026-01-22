Первую продали на органы: в Тае бесследно пропала вторая белорусская модель

«Чем дольше ты тянешь историю, что с пропавшей все хорошо, она на связи, тем больше в дальнейшем ее близкие готовы пойти на те условия, которые выставляют им жулики. Если, грубо говоря, родным в один день позвонят и скажут: “Здравствуйте, нам нужно несколько миллионов долларов”, то они могут обратиться сразу в полицию. А когда жулики играют вдолгую, когда проходит месяц, два, три, у людей начинает боль усиливаться, они готовы отдать все, дома, машины, квартиры, лишь бы увидеть родного человека. Это грамотный психологический шаг со стороны злоумышленников: давать маленькие надежды, чтобы потом по-крупному обозначить свою позицию», — добавил Бабаджанян.