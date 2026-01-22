Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ продолжаются

Напомним, 21 января в Первомайском районе Новосибирска рухнула крыша торгового центра «Ярче». Предварительно, конструкция не выдержала массы накопившегося снега. В результате пострадали как минимум два человека, один из которых скончался. Позже выяснилось, что здание построили без разрешения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.