Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ продолжаются

Спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе завершена, однако работы по разбору образовавшихся завалов продолжаются. Городской комиссией было принято решение о введении локального режима повышенной готовности для профильных служб и утверждён комплекс первоочередных мер.

Источник: Life.ru

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в настоящее время здание отключено от всех инженерных сетей, а территория остаётся под охраной и оцеплением. Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния сохранившихся конструкций и прилегающей территории для обеспечения безопасности.

Напомним, 21 января в Первомайском районе Новосибирска рухнула крыша торгового центра «Ярче». Предварительно, конструкция не выдержала массы накопившегося снега. В результате пострадали как минимум два человека, один из которых скончался. Позже выяснилось, что здание построили без разрешения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.