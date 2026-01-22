Чиновника Ространснадзора во Владивостоке приговорили к 8,5 годам колонии за взятку

Суд установил, что в феврале 2024 года он через посредника взял деньги от представителей пассажирской транспортной компании в обмен на отказ от привлечения её к административной ответственности. В мае того же года он распорядился провести внеплановую проверку, намеренно оформив её так, чтобы нарушение было квалифицировано по более мягкой статье — с целью последующего получения вознаграждения. А в августе 2024 года по его указанию был сфальсифицирован протокол, в результате чего вместо директора компании к ответственности незаконно привлекли водителя автобуса.