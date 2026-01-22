Чиновника Ространснадзора во Владивостоке приговорили к 8,5 годам колонии за взятку

Обвинительный приговор начальнику отдела автодорожного и транспортного надзора Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО вынесен во Владивостоке. Чиновник получил взятку и неоднократно превышал свои полномочия в корыстных целях, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«С учётом позиции прокурора суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в феврале 2024 года он через посредника взял деньги от представителей пассажирской транспортной компании в обмен на отказ от привлечения её к административной ответственности. В мае того же года он распорядился провести внеплановую проверку, намеренно оформив её так, чтобы нарушение было квалифицировано по более мягкой статье — с целью последующего получения вознаграждения. А в августе 2024 года по его указанию был сфальсифицирован протокол, в результате чего вместо директора компании к ответственности незаконно привлекли водителя автобуса.
Отмечается, что незаконно полученные денежные средства конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, что ранее по данному эпизоду был привлечён к ответственности и сам глава транспортной компании: он получил административный штраф за передачу инспектору 30 тысяч рублей, предназначенных за игнорирование нарушений, выявленных в ходе проверки.