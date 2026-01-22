Неугомонные омичи продолжают играть на «бирже», отдавая мошенникам миллионы

Омская полиция сообщила, что за последние 24 часа, в результате киберобмана жители региона потеряли 4 миллиона 577 тысяч рублей. При этом омичи настойчиво продолжают искать финансового успеха на всевозможных интернет-биржах, которыми заправляют мошенники.
Омичи добровольно перевели деньги в размере 4 миллиона 577 тысяч рублей на счета аферистов, которые предлагают на своих сайтах дополнительный заработок с помощью инвестиций в акции, сырье и драгоценные металлы. Так, 49-летняя жительница Октябрьского округа откликнулась на предложение о торгах на бирже, для чего скачала специальное приложение. Больше месяца омичка вкладывала как свои, так и заемные средства в доходную, как ей казалось, деятельность, в которой ей помогал «опытный наставник».
Неделю назад женщина решила вывести якобы заработанные деньги, однако так и не смогла этого сделать — прибыль, которая отображалась на экране смартфона, была всего лишь красивой картинкой, а вот проблемы с ее деньгами ее кредитами, стали печальной реальностью. В очередной раз омская полиция настоятельно рекомендует омичам скептически относиться к предложениям о быстром и легком заработке: деятельность, связанная с покупкой и продажей акций и игрой на бирже, требует глубоких знаний и профессиональных навыков.