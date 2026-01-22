Неугомонные омичи продолжают играть на «бирже», отдавая мошенникам миллионы

Омичи добровольно перевели деньги в размере 4 миллиона 577 тысяч рублей на счета аферистов, которые предлагают на своих сайтах дополнительный заработок с помощью инвестиций в акции, сырье и драгоценные металлы. Так, 49-летняя жительница Октябрьского округа откликнулась на предложение о торгах на бирже, для чего скачала специальное приложение. Больше месяца омичка вкладывала как свои, так и заемные средства в доходную, как ей казалось, деятельность, в которой ей помогал «опытный наставник».