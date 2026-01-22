Не одолела сугробы: в Челябинской области опрокинулась снегоуборочная машина

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, в ДТП никто не пострадал, водитель спецтехники остался цел. Но на дороге пришлось ввести реверсивное движение, чтобы освободить часть трассы для аварийных работ. Опрокинувшуюся машину поставили на колеса и вытянули из сугробов.