Не одолела сугробы: в Челябинской области опрокинулась снегоуборочная машина

Под Троицком Челябинской области в ДТП попала снегоуборочная машина. Авария произошла на трассе Троицк-Октябрьское.
Водитель Scania не справился с управлением на заснеженной трассе. Снегоуборщик скатился в кювет и перевернулся.
Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, в ДТП никто не пострадал, водитель спецтехники остался цел. Но на дороге пришлось ввести реверсивное движение, чтобы освободить часть трассы для аварийных работ. Опрокинувшуюся машину поставили на колеса и вытянули из сугробов.