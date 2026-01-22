Угрюмый и замкнутый: соседи раскрыли странные детали убийцы девочки в Коми

«Он к моему мужу приходил, хотел машину сделать, вел себя очень странно, невнятно разговаривал, какой-то будто с отклонениями. Знаю его маму, она учителем в музыкалке была. Тоже странная женщина, все забывает через пять минут, хамит, считает, что все ей должны и обязаны. Она к нам в поликлинику приходила несколько раз, просила все ей повторять каждые пять минут, как будто издевалась. Мы и сына ее звали медосмотр пройти, но она говорила, что ему некогда, якобы работает. С ним тоже встречалась несколько раз, город маленький. Он угрюмый, замкнутый», — рассказала женщина, добавив, что мучительная смерть ребенка стала огромной трагедией для всего города.