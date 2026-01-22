Угрюмый и замкнутый: соседи раскрыли странные детали убийцы девочки в Коми

Маленький город Инта в Республике Коми всколыхнуло зверское убийство. Тело пропавшей 14-летней Даши (имя изменено) нашли с признаками насильственной смерти в одной из заброшенных квартир. По подозрению в убийстве подростка задержали ее соседа.
Местные жители в разговоре с aif.ru назвали возможные мотивы подозреваемого, а также рассказали о его детстве и странном поведении в последнее время.
Страшная находка в заброшенной квартире.
Днем в понедельник 14-летняя Даша не вернулась домой после школы. Девочка училась в местной гимназии № 3. Родители сразу забили тревогу. Город маленький, население — чуть больше 19 тысяч человек, родственники сразу поняли — что-то случилось.
По городу мигом расклеили ориентировки, их же разместили в Сети. В публикации уточнялось, что Даша ушла из дома в черной куртке, темно-серых джинсах, черных ботинках и черной шапке. С собой у нее был рюкзак. Но из школы девочка уже не вернулась.
Спустя несколько часов поисков тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в одной из заброшенных квартир. Вскоре был задержан 37-летний сосед Даши.
В местном СК сообщили, что по факту обнаружения трупа девочки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти другому человеку.
«В ходе расследования получены данные о причастности к совершению преступления мужчины 1988 года рождения, с которым у семьи девочки был затяжной конфликт. Подозреваемый задержан, в отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.
Отомстил семье девочки.
Местные жители в качестве мотива подозреваемого назвали конфликт с семьей погибшей девочки.
«У семьи девочки произошел конфликт с тем мужчиной незадолго до убийства. Вроде, из-за квартиры. Но там много несостыковок, неизвестно, зачем семье девочки понадобилась квартира подозреваемого», — рассказал местный житель Сергей.
Примечательно, что в доме, где жили девочка и подозреваемый, много свободных квартир. Местные жители рассказали, что для их маленького города это обычное явление — люди оставляют квартиры и уезжают на заработки в другие населенные пункты.
Однако конфликтовал 37-летний мужчина со многими жильцами дома.
«Мы когда делали ремонт в подъезде этого дома, он всегда здоровался! Но от соседей слышали, что он конфликтовал со всеми подряд. Говорили, что он то перила мазал жиром, то двери мазал грязью», — рассказала жительница города Марианна.
«Издевались в школе».
Убийство девочки стало большой трагедией для всего города. Населенный пункт небольшой, все друг друга знают. Местные жители тут же начали собирать помощь для семьи убитой девочки, сразу же нашлись и знакомые самого подозреваемого.
Ольга училась с подозреваемым в начальной школе. Она рассказала, что он всегда был тихим и безобидным.
«Он был серой мышью. Всегда тихий, пухлый мальчик с рюкзаком. У него особо не было друзей, но его никто не обижал, он всегда сам по себе был, тихоня. Он был абсолютно добродушным и не агрессивным. Поэтому, когда я узнала новость, я была в шоке. Не знаю, что с ним после школы произошло», — отметила женщина.
В средней школе, по воспоминаниям еще одного одноклассника Александра, подозреваемого стали дразнить из-за веса.
«После окончания школы я его долго не видел. Встретил его примерно три года назад, он вообще не агрессивный. В школе над ним подшучивали с издевкой, за что, конечно же, стыдно сейчас. Он ведь пухлого телосложение, это и был предмет издевка. Кстати, на его балконе три камеры видеонаблюдения стоят, тоже какая-то фобия, на мой взгляд, была», — поделился Александр.
Однако с возрастом ситуация, по всей видимости, ухудшилась. Подозреваемый стал все чаще избегать людей. Он был то угрюмым и нелюдимым, то яро конфликтовал с соседями.
«Он к моему мужу приходил, хотел машину сделать, вел себя очень странно, невнятно разговаривал, какой-то будто с отклонениями. Знаю его маму, она учителем в музыкалке была. Тоже странная женщина, все забывает через пять минут, хамит, считает, что все ей должны и обязаны. Она к нам в поликлинику приходила несколько раз, просила все ей повторять каждые пять минут, как будто издевалась. Мы и сына ее звали медосмотр пройти, но она говорила, что ему некогда, якобы работает. С ним тоже встречалась несколько раз, город маленький. Он угрюмый, замкнутый», — рассказала женщина, добавив, что мучительная смерть ребенка стала огромной трагедией для всего города.
Похороны Даши.
Сестра убитой девочки рассказала aif.ru, что Дашу похоронят уже в эту субботу.
«Похороны пройдут в субботу, 24 января. В 11:00», — сообщила aif.ru сестра убитой.
Сейчас местные жители собирают помощь семье погибшей девочки. Убийство для жителей маленького городка стало настоящей трагедией.
К дому Даши жители Инты несут цветы и игрушки.
