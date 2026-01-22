В Уфе сгорел груженый продуктами «КамАЗ Компас»

В Уфе сгорел грузовик. Накануне, на улице Степана Злобина, загорелся кузов грузовика «КамАЗ Компас», в котором на тот момент находились продукты.
Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь. Возгорание удалось локализовать на площади около десяти квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили в ведомстве, сейчас дознаватель МЧС устанавливает точную причину, которая привела к возгоранию, и подсчитывает размер нанесенного ущерба.
