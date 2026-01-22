Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сгорел груженый продуктами «КамАЗ Компас»

В Уфе на улице сгорел «КамАЗ», груженый продуктами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сгорел грузовик. Накануне, на улице Степана Злобина, загорелся кузов грузовика «КамАЗ Компас», в котором на тот момент находились продукты.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь. Возгорание удалось локализовать на площади около десяти квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в ведомстве, сейчас дознаватель МЧС устанавливает точную причину, которая привела к возгоранию, и подсчитывает размер нанесенного ущерба.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.