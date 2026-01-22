Посадившему самолет в поле пилоту выставили счет на 118,9 млн рублей

Пилоту Сергею Белову, посадившему пассажирский самолет в поле в Новосибирской области осенью 2023 года, в суде предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей. Поводом стали повреждения воздушного судна.
Согласно материалам дела, при столкновении с землей у самолета пострадали правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормозных механизма. Общий размер ущерба оценили в 118,9 млн рублей.
Защита Белова с расчетами не согласна. Адвокат утверждает, что экспертиза проводилась с ошибками и противоречиями. По его словам, в деле отсутствует документально мотивированное подтверждение суммы ущерба, тогда как пилоту вменяют причинение крупного вреда.
Ранее Омский суд вернул дело в прокуратуру, указав на нарушения при составлении обвинительного заключения. Прокуратура пыталась обжаловать это решение, но 20 января Омский областной суд оставил его без изменений.
Аварийная посадка произошла 12 сентября 2023 года. Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, сел на пшеничное поле в районе села Каменка Новосибирской области. Решение приняли из-за отказа гидравлической системы. После приземления медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам. Губернатор Омской области Виталий Хоценко тогда назвал летчиков героями.
Однако в сентябре 2025 года дело об этой посадке поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший более 8 тыс. часов, допустил ряд ошибочных решений.
