Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии при взрыве газа пострадала женщина

В Ингушетии в результате взрыва газа в частном доме пострадала женщина.

Источник: Аргументы и факты

В населенном пункте Средние Ачалуки в Ингушетии в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в 3:01 по московскому времени 22 января в районе улицы Советской. Взрыв произошел в помещении ванной комнаты. При этом каких-либо разрушений здания и последующего возгорания не последовало.

Пострадавшая была оперативно доставлена родственниками в приемное отделение ИРКБ города Назрань.

На текущий момент на месте происшествия продолжают работу специалисты газовой службы, ведется детальное расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в результате взрыва газа в доме в селе Кадымцево.