В Ингушетии при взрыве газа пострадала женщина

В населенном пункте Средние Ачалуки в Ингушетии в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел в 3:01 по московскому времени 22 января в районе улицы Советской. Взрыв произошел в помещении ванной комнаты. При этом каких-либо разрушений здания и последующего возгорания не последовало.
Пострадавшая была оперативно доставлена родственниками в приемное отделение ИРКБ города Назрань.
На текущий момент на месте происшествия продолжают работу специалисты газовой службы, ведется детальное расследование обстоятельств происшествия.
