Женщина с тремя детьми исчезла в Иркутске

Полицейские и волонтеры ищут мать с тремя несовершеннолетними дочерьми — женщина и ее дети пропали в столице Иркутской области неделю назад.
Об исчезновении 38-летней горожанки с детьми сообщил стражам порядка ее сожитель. По его словам, женщина с дочерьми ушла из дома еще 14 января, рассказали в региональном главке МВД.
Согласно данным правоохранителей, последний раз многодетную мать видели в центре Иркутска в общественном транспорте.
Полиция обратилась к жителям Приангарья за помощью в получении какой-либо информации о разыскиваемых гражданах.