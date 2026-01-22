Ричмонд
В Уфе сгорел двухэтажный жилой дом

В происшествии никто не пострадал.

В двухэтажном деревянном жилом доме в деревне Елкибаево поздно вечером 21 января произошел пожар. По данным МЧС по РБ, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем был значительно поврежден дом из бруса размером 20 на 15 метров.

Огнеборцы МЧС России и госкомитета РБ по ЧС локализовали и ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас устанавливается причина пожара. Расследование обстоятельств произошедшего проводит дознаватель МЧС России.

Ранее в Уфе сгорел грузовик с продуктами.