В Уфе сгорел двухэтажный жилой дом

В двухэтажном деревянном жилом доме в деревне Елкибаево поздно вечером 21 января произошел пожар. По данным МЧС по РБ, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем был значительно поврежден дом из бруса размером 20 на 15 метров.
Огнеборцы МЧС России и госкомитета РБ по ЧС локализовали и ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас устанавливается причина пожара. Расследование обстоятельств произошедшего проводит дознаватель МЧС России.
