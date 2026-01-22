В Уфе сгорел двухэтажный жилой дом

В двухэтажном деревянном жилом доме в деревне Елкибаево поздно вечером 21 января произошел пожар. По данным МЧС по РБ, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем был значительно поврежден дом из бруса размером 20 на 15 метров.