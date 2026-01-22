Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городке Нефтяников в Омске машина въехала в столб на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 22 января.

Источник: Аргументы и факты

В городке Нефтяников в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. Ранним утром 22 января на регулируемом пешеходном переходе, в районе дома № 20 по улице Нефтезаводской (пересечение с улицей 20 Партсъезда по направлению в центр), легковой автомобиль въехал в столб.

По фото, которыми с редакцией omsk.aif.ru поделились очевидцы, видно, что передняя часть машины значительно искорёжена. На месте находится автомобиль скорой медицинской помощи. Данных о пострадавших в Госавтоинспекции пока не предоставили. Не ясно, был ли пешеход причиной ДТП. Известно, что в этом месте находится регулируемый пешеходный переход. Он обозначен соответствующими знаками.

На месте аварии виден ещё один автомобиль, не получивший серьёзных повреждений. Причины аварии устанавливаются.