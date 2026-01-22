В городке Нефтяников в Омске машина въехала в столб на пешеходном переходе

В городке Нефтяников в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. Ранним утром 22 января на регулируемом пешеходном переходе, в районе дома № 20 по улице Нефтезаводской (пересечение с улицей 20 Партсъезда по направлению в центр), легковой автомобиль въехал в столб.
По фото, которыми с редакцией omsk.aif.ru поделились очевидцы, видно, что передняя часть машины значительно искорёжена. На месте находится автомобиль скорой медицинской помощи. Данных о пострадавших в Госавтоинспекции пока не предоставили. Не ясно, был ли пешеход причиной ДТП. Известно, что в этом месте находится регулируемый пешеходный переход. Он обозначен соответствующими знаками.
На месте аварии виден ещё один автомобиль, не получивший серьёзных повреждений. Причины аварии устанавливаются.