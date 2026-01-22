Красноярец отправится под суд за ограбление пенсионера в лифте

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что в октябре 2025 года выпивший 64-летний житель Красноярска не смог самостоятельно добраться с ул. Маерчака до своего дома на ул. Северо-Енисейской. Он предложил незнакомым мужчинам 500 рублей, чтобы они сопроводили его до квартиры на такси. Те согласились и подвезли пенсионера до дома.