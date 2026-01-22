Красноярец отправится под суд за ограбление пенсионера в лифте

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что в октябре 2025 года выпивший 64-летний житель Красноярска не смог самостоятельно добраться с ул. Маерчака до своего дома на ул. Северо-Енисейской. Он предложил незнакомым мужчинам 500 рублей, чтобы они сопроводили его до квартиры на такси. Те согласились и подвезли пенсионера до дома.
В лифте один из мужчин заметил под олимпийкой пенсионера золотую цепь и задумал ограбление. На 4-м этаже он дал знак взглядом своему 35-летнему приятелю. Тот, ранее судимый за угон, грабежи и кражи, ответил кивком. Затем он оттеснил пенсионера к стене лифта, расстегнул кофту и сорвал цепь резким движением. По словам потерпевшего, несмотря на опьянение, он заметил, как сообщники постоянно переглядывались.
После ограбления злоумышленники скрылись, заложили цепь в ломбард за 162 тыс. рублей и разделили деньги пополам. Оперативники изъяли у них 138 тыс. рублей, однако ущерб от преступления составил 260 тыс. рублей.
«Прокурор утвердил обвинение одному из фигурантов — ранее судимому 35-летнему мужчине — в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. “а”, “д” ч. 2 ст. 161 УК РФ). Он признал вину. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска. Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.
Инициатор кражи проходит военную службу, поэтому уголовное дело в отношении него приостановлено.
