Жительница Ангарска погибла из-за непотушенной сигареты

В квартире возник пожар.

Источник: МЧС РФ

В Ангарске из-за непотушенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

Пожар произошел рано утром 22 января на втором этаже многоэтажки Ангарска. На место направили 16 огнеборцев и 4 единицы техники.

Было эвакуировано 16 человек, 10 из которых — самостоятельно. В горящей квартире на полу пожарные обнаружили 78-летнюю женщину. Она погибла.

Пожар ликвидировали на площади 3 кв. метра. Причиной стала неосторожность при курении.

Ранее в Иркутске произошел пожар в квартире на 12-м этаже.