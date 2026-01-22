Жительница Ангарска погибла из-за непотушенной сигареты

В Ангарске из-за непотушенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.
Пожар произошел рано утром 22 января на втором этаже многоэтажки Ангарска. На место направили 16 огнеборцев и 4 единицы техники.
Было эвакуировано 16 человек, 10 из которых — самостоятельно. В горящей квартире на полу пожарные обнаружили 78-летнюю женщину. Она погибла.
Пожар ликвидировали на площади 3 кв. метра. Причиной стала неосторожность при курении.
Ранее в Иркутске произошел пожар в квартире на 12-м этаже.