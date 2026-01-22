Ричмонд
Омичку отправили в тюрьму на 8 лет за убийство собственного мужа

Жительница Октябрьского округа банально зарезала любимого супруга в ходе семейной ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Омске к лишению свободы приговорена местная жительница за убийство супруга. За удар ножом, повлекшем смерть мужчина, 56-летняя жительница Октябрьского округа проведет ближайшие 8 лет в колонии.

Прокуратура Октябрьского округа поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. Она признана виновной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В суде установлено, что в один из осенних дней 2024 года, у омички произошла крупная ссора с собственным мужем. Не совладав с эмоциями, женщина схватила нож и ударила им в грудь супруга. С полученными телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где скончался через несколько недель.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.