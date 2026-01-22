Сахалинцу дали срок за попытку связаться с ВСУ

Как следует из материалов дела, сахалинец по телефону и через электронную переписку был уверен, что общается с представителем Службы безопасности Украины. В ходе общения он заявил о готовности сотрудничать и оказывать содействие в деятельности, которая, как уточняется, была направлена против безопасности России.