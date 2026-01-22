Ричмонд
Сахалинцу дали срок за попытку связаться с ВСУ

Верховный суд России вынес окончательный приговор 59-летнему жителю Сахалина, которого признали виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством.

Верховный суд России вынес окончательный приговор 59-летнему жителю Сахалина, которого признали виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года мужчина по собственной инициативе пытался установить контакт с Вооруженными силами Украины. О происходящем стало известно правоохранительным органам РФ.

Как следует из материалов дела, сахалинец по телефону и через электронную переписку был уверен, что общается с представителем Службы безопасности Украины. В ходе общения он заявил о готовности сотрудничать и оказывать содействие в деятельности, которая, как уточняется, была направлена против безопасности России.

Дальнейшие действия мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд назначил фигуранту 3 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее, 21 января, сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил жительницу полуострова к 17 годам колонии по делу о финансировании ВСУ.

