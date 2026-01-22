Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Мужчина, сломавший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, вину отрицал и в суде утверждал, что повреждение произошло по неосторожности. Об этом в четверг, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Согласно документам, мужчина проходил мимо здания, заметил увядшие цветы и попытался убрать мусор. В документах указывается, что его поступок мотивировался религиозным воспитанием и тем, что он является уроженцем Москвы.
— Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась. Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше, — сообщается в публикации.
18 января неизвестные вандалы в столице разбили мемориальную доску Анны Политковской, сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин. Позже суд оштрафовал хулигана на тысячу рублей.
Зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, в свою очередь, выступил с инициативой ужесточить ответственность за акты вандализма против мемориальных досок и памятников. Так он прокомментировал порчу мемориала журналистке.