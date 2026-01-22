В административном здании на улице Лапина в Иркутске потушили пожар. Утром 22 января в помещении сработала система сигнализации. На место оперативно направились 27 специалистов с привлечением семи единиц техники.
— На момент прибытия первого подразделения из кабинета на третьем этаже шел дым. Началась эвакуация, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Из кабинета на третьем этаже шел дым ГУ МЧС по Иркутской области.
Огонь удалось потушить. Пламя затронуло семь квадратных метров. Пожарным пришлось вскрыть 25 квадратных метров перекрытий. Сейчас спасатели продолжают работать на месте: при помощи тепловизора они обследуют межэтажные перекрытия. По предварительным данным, из здания вывели 74 человек. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить.
