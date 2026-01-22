В административном здании на улице Лапина в Иркутске потушили пожар

Огонь удалось потушить. Пламя затронуло семь квадратных метров. Пожарным пришлось вскрыть 25 квадратных метров перекрытий. Сейчас спасатели продолжают работать на месте: при помощи тепловизора они обследуют межэтажные перекрытия. По предварительным данным, из здания вывели 74 человек. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить.