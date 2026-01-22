Ричмонд
Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ намерены продолжить

Работы будут продолжаться до появления пола под ногами спасателей.

Источник: Комсомольская правда

На месте обрушения ТЦ в Новосибирске завершена спасательная операция, однако работы по разбору завалов продолжатся. Об этом информировал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

«Работа будет завершена с появлением пола под ногами спасателей, чтобы убедиться в отсутствии людей, которые теоретически там могут быть», — цитирует Орлова «КП-Новосибирск».

Напомним, обрушение торгового центра в Новосибирске 21 января 2026 произошло в тот момент, когда в задании находились люди. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Трое оказались под завалами, их вытащили спасатели. Двоих госпитализировали с травмами, третьего не успели довезти до больницы — он умер в машине скорой помощи.

Подробности ЧП и рассказы очевидцев здесь на KP.RU.

Тем временем СК намерен предъявить обвинение собственнику торгового центра. Уголовное дело уже возбуждено. Сообщалось, что двухэтажный торговый центр представлял собой самовольно возведённую постройку.