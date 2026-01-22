Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ намерены продолжить

Напомним, обрушение торгового центра в Новосибирске 21 января 2026 произошло в тот момент, когда в задании находились люди. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Трое оказались под завалами, их вытащили спасатели. Двоих госпитализировали с травмами, третьего не успели довезти до больницы — он умер в машине скорой помощи.