Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ намерены продолжить

На месте обрушения ТЦ в Новосибирске завершена спасательная операция, однако работы по разбору завалов продолжатся. Об этом информировал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
«Работа будет завершена с появлением пола под ногами спасателей, чтобы убедиться в отсутствии людей, которые теоретически там могут быть», — цитирует Орлова «КП-Новосибирск».
Напомним, обрушение торгового центра в Новосибирске 21 января 2026 произошло в тот момент, когда в задании находились люди. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Трое оказались под завалами, их вытащили спасатели. Двоих госпитализировали с травмами, третьего не успели довезти до больницы — он умер в машине скорой помощи.
Подробности ЧП и рассказы очевидцев здесь на KP.RU.
Тем временем СК намерен предъявить обвинение собственнику торгового центра. Уголовное дело уже возбуждено. Сообщалось, что двухэтажный торговый центр представлял собой самовольно возведённую постройку.