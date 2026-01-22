Ричмонд
Решение по иску бывшего зама Шойгу обжаловали

Генпрокуратура РФ подала апелляцию на решение суда первой инстанции по иску об обращении в доход государства имущества на сумму более 1,2 миллиарда рублей, фигурирующего в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иванов находится в СИЗО.

«Генпрокуратура обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 миллиарда рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы. Ранее суд первой инстанции не поддержал одно требование о конфискации автомобиля Bentley Continental GT 2004 года выпуска.

В декабре 2025 года Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, поскольку у него нет доступа к материалам дела. По его словам, это его первое участие в процессе, а сам иск, затрагивающий имущество и интересы других лиц, слишком объемен. Иванов попросил суд разъяснить, какие именно активы фигурантов требуют от него комментариев.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
