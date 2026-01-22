В Курской области нашли массовые захоронения с сотнями тел после вторжения ВСУ

В Курской области нашли массовые захоронения с 524 телами.
В Курской области найдены тела 524 погибших в местах массовых захоронений, созданных после вторжения ВСУ в регион. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сообщила Татьяна Москалькова, ее слова передает ТАСС. Так она прокомментировала журналистам действия ВСУ. По ее словам, с момента «вероломного и циничного вторжения» были задействованы все ресурсы для помощи людям в поиске пропавших.
Москалькова также сообщила, что в базу пропавших без вести в регионе с начала инцидента было внесено 2173 человека. На данный момент найдены 1378 человек, 452 продолжают оставаться в розыске, а 343 человека погибли.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Площадь захваченных ими территорий составила 1268 квадратных километров. Полное освобождение произошло 26 апреля 2025 года. На протяжении всего присутствия ВСУ в регионе появлялись сообщения об их зверском отношении к мирному населению.