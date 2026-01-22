В Курской области нашли массовые захоронения с сотнями тел после вторжения ВСУ

«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сообщила Татьяна Москалькова, ее слова передает ТАСС. Так она прокомментировала журналистам действия ВСУ. По ее словам, с момента «вероломного и циничного вторжения» были задействованы все ресурсы для помощи людям в поиске пропавших.