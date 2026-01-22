«Политеховский маньяк» отказался от подачи апелляции

Манишин отказался от подачи апелляционной жалобы.
«Политеховский маньяк» Виталий Манишин, осужденный на 25 лет колонии за убийства 11 женщин, официально отказался от обжалования приговора. Тем не менее, апелляционное производство по его делу продолжается из-за позиции защиты. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.
Несмотря на отказ самого Манишина, его адвокат Людмила Ростовцева подала апелляционную жалобу. Ее ключевой довод — наличие, по мнению защиты, признаков самооговора подсудимого в совершении инкриминируемых ему особо тяжких преступлений.
Кроме того, с жалобой выступила одна из потерпевших по делу, которая считает назначенное наказание чрезмерно мягким. Рассмотрение апелляции назначено на 19 февраля.
В начале октября 2025 года Калманский районный суд вынес обвинительный приговор 57-летнему Виталию Манишину. Он признан виновным в убийствах и изнасилованиях 11 женщин. Преступления были совершены в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. Государственное обвинение, которое требовало для подсудимого 25 лет лишения свободы, было удовлетворено полностью.