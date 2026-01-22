«Политеховский маньяк» отказался от подачи апелляции

В начале октября 2025 года Калманский районный суд вынес обвинительный приговор 57-летнему Виталию Манишину. Он признан виновным в убийствах и изнасилованиях 11 женщин. Преступления были совершены в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. Государственное обвинение, которое требовало для подсудимого 25 лет лишения свободы, было удовлетворено полностью.