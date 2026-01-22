Москалькова: Массовые захоронения 524 тел нашли под Курском после вторжения ВСУ

Тела 524 погибших в Курской области обнаружили в местах массовых захоронений после вооруженного вторжения украинской армии в регион. Об этом в четверг, 22 января, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, после «вероломного и циничного вторжения украинских вооруженных формирований в Курскую область и захвата мирных жителей в заложники» Россия задействовала весь имеющийся ресурсный и организационный потенциал для помощи людям в поиске пропавших родных и близких.
— В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых: 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло, — цитирует омбудсмена ТАСС.
Ранее Москалькова заявила, что Украина предлагает обменять курян на гражданских лиц, находящихся в России под следствием, чего российская сторона выполнить не может. Омбудсмен напомнила, что по Женевской конвенции жители Курской области должны быть возвращены без каких-либо условий.
В сентябре Украина должна была вернуть в Россию жителей Курской области, которых незаконно удерживают на территории страны, однако сделка сорвалась.