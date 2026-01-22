Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 31 украинский беспилотник над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Всего в ночное время с 20:00 по московскому времени 21 января до 07:00 по московскому времени 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Волгоградской области, три — над Республикой Крым и еще три — над Ростовской областью. Два беспилотника перехватили над Брянской областью.

Еще по одному аппарату уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем, передает Telegram-канал МО РФ.

Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.

20 января в Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Атака произошла, когда он выехал на место для оценки последствий первоначального удара по коммерческому объекту.

