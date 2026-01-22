Челябинка прописала в своей квартире 27 человек

Полицейские во время акции «Нелегальный мигрант» нашли на улице Молодогвардейцев в Челябинске «резиновую» квартиру.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, по документам в квартире были прописаны 27 иностранцев. Но при осмотре многочисленных жильцов в комнатах не нашли. Соседи подтвердили полицейским, что два десятка человек в помещении через стену не проживают. В МВД заключили, что хозяйка квартиры оформила фиктивную прописку.
Всех иностранцев сняли с миграционного учета. А в отношении 48-летней челябинки возбудили уголовное дело о фиктивно постановке на учет.