В результате удара украинских беспилотников по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке со стороны вражеского режима по гражданским объектам и инфраструктуре. Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые», — указал он.
По словам главы региона, атаке подверглись гражданские объекты инфраструктуры. На месте возник крупный пожар, в результате которого загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Кондратьев отметил, что к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, включая расчёты МЧС России, которым к настоящему моменту удалось локализовать открытое горение.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Позднее в оперативном штабе региона добавили, что число погибших в результате удара беспилотников по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района возросло до трёх человек. Восемь пострадавших с травмами средней тяжести доставлены в медицинские учреждения.
Там уточнили, что все пострадавшие получили необходимую помощь. Согласно поручению главы региона, при необходимости пациентов перевезут в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.
Ранее стало известно, что удар по Хорлам был нанесен украинскими боевиками в новогоднюю ночь. Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря, там находились мирные жители. Как сообщало следствие, всего в результате атаки погибли 29 человек, не менее 60 пострадали.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем» после ударов ВСУ.