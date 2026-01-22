Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали

Собственника торгового центра в Новосибирске, крыша которого обрушилась 21 января, задержали на 48 часов. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в региональной прокуратуре.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
— Собственник помещения, расположенного на улице Наумова, задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску. Мужчина 1982 года рождения доставлен полицейскими в следственные органы, — уточнили представители МВД в беседе с ТАСС.
Сначала у торгового центра обрушилась крыша, после чего оказался разрушен весь второй этаж здания. В Следственном комитете России по региону возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с произошедшим.
Спасатели вытащили женщину из-под завалов, она жива. Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что из-под завалов спасли вторую женщину. Также СМИ сообщили, что третий человек, пострадавший при обрушении торгового центра, скончался в машине скорой помощи.