Мэр Новосибирска Кудрявцев: разбор завалов после обрушения ТЦ продолжится

Разбор завалов в Новосибирске после обрушения торгового центра продолжится, хотя спасательную операцию завершили накануне, сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Кудрявцев.
«Решением городской комиссии локально ввели режим повышенной готовности для профильных служб, определен комплекс первоочередных мер. Проведено отключение здания от инженерных сетей, территория остается оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории», — уточнил чиновник.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего человека. Двоих, отметил глава города, удалось спасти.
«В ликвидации последствий обрушения были задействованы более 350 специалистов и 70 единиц техники. Благодарю спасателей и экстренные службы за оперативные и слаженные действия», — написал Кудрявцев.
Обрушение двухэтажного торгового центра на улице Наумова произошло накануне, 21 января. МЧС РФ сообщало, что рухнули крыша и конструкции второго этажа. Причиной могло стать большое скопление снега на кровле. Из-под завалов достали двух женщин и одного мужчину, которого в итоге не удалось спасти. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Был задержан собственник здания.