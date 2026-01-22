Мэр Новосибирска Кудрявцев: разбор завалов после обрушения ТЦ продолжится

Обрушение двухэтажного торгового центра на улице Наумова произошло накануне, 21 января. МЧС РФ сообщало, что рухнули крыша и конструкции второго этажа. Причиной могло стать большое скопление снега на кровле. Из-под завалов достали двух женщин и одного мужчину, которого в итоге не удалось спасти. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Был задержан собственник здания.