За ночь ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник над Россией

Цели уничтожались над территорией шести регионов России: четыре над Волгоградской областью, по три — над Республикой Крым и Ростовской областью, два над Брянской областью, а также по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.
А в ночь на 21 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских БПЛА. Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем (45).
